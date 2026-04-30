正式デビュー日決定のTAGRIGHT、ドキュメンタリー番組Season2決定 デビューまでの軌跡を追う
7月15日に発売するデビューシングルで正式デビューする7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの日本テレビ系特別番組『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』（5月26日スタート、毎週火曜 深0：59〜深1：29※全10回、関東ローカル）が、放送される。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
番組では、オーディションを乗り越えて「TAGRIGHT」として活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。
Huluでは「『TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録』Hulu完全版」（※全10話）を地上波放送に先立って、毎週月曜日24時（火曜日午前0時）から独占配信することが決定。完全版では、メンバーそれぞれの想いや、ともに努力を積み重ねる姿などTAGRIGHTのデビューまでの軌跡を余すことなくたっぷり届ける。
また、Huluでは、TAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』 Hulu完全版」を独占配信中。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
番組では、オーディションを乗り越えて「TAGRIGHT」として活動を始めることとなった7人が、各々の課題と真摯に向き合い、汗をかきながら、7月15日の正式デビューに向けて1人のアーティストとして、グループとして、もがき成長していく「はじまりの日々」に密着する。
また、Huluでは、TAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』 Hulu完全版」を独占配信中。