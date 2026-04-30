◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）

巨人のエルビス・ルシアーノ投手が８回に登板するも、広島・坂倉に逆転の３ランを浴びた。

２―０の８回に４番手でマウンドへ。いきなり、この回先頭の代打・秋山に１つもストライクが入らないまま四球を与えたが、１番・大盛を左飛。２番・菊池を左飛で２死。しかし、３番・小園にも四球を与えて一、二塁となった。ここで内海投手コーチがマウンドへ行き、一呼吸置いたが、４番・坂倉に右翼席への３ランを浴びた。ルシアーノはこの試合前まで８試合連続無失点だったが、これが今季初失点となった。

前日２９日の広島戦でもルシアーノが４―２の８回に登板。普段は８回にはセットアッパーの大勢が登板しているが、阿部監督は「大勢のコンディショニングがあまり良さそうじゃなかったので、ルシアーノに行ってもらいました」と説明していた。この日、大勢は試合前練習には姿を見せなかったが、杉内俊哉投手チーフコーチは練習後に報道陣の取材に応じ、大勢について「中で調整しているんでしょう。ベンチには入りますよ」と語っていた。