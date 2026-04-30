人気芸人、腰痛治療中・INI田島将吾のピンチヒッター務める
【モデルプレス＝2026/04/30】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・田島将吾・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が4月30日、都内で行われた「JI BLUE SINGLE『景色』MV先行上映イベント」に出席。MCを務めた人気芸人が腰痛の治療中である田島のピンチヒッターを務めた。
【写真】サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー、キービジュ変更
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の12人。イベントでは1人5回ずつリフティングしていくリレー企画が行われた。MCを務めたお笑いコンビ・ジェラードンのアタック西本がチーム分けをくじ引きで決め、SAMURAIチームは白岩・川西・金城・田島・高塚・後藤、BLUEチームは與那城・河野・佐藤・西・佐野・池崎に決定。しかし田島は腰痛の治療中であるため、西本が代わることに。2チームとも見事なリフティングを見せ、僅差でBLUEチームが勝利した。
負けたSAMURAIチームはさわやかフレーズでしりとりをしていく罰ゲームを受けることに。罰ゲームが発表されると池崎は「ご褒美じゃないですかこんなんね！」とコメント。白岩が「瑠姫とこれからもずっと一緒にいる？」と甘い台詞を言うと、続く後藤は白岩に「すみません」と先に謝罪し「瑠姫くんより幸せにするよ」とJO1とINIの“王子様”と言われる2人がしりとりをして会場を沸かせた。
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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◆JI BLUE、リフティング対決
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の12人。イベントでは1人5回ずつリフティングしていくリレー企画が行われた。MCを務めたお笑いコンビ・ジェラードンのアタック西本がチーム分けをくじ引きで決め、SAMURAIチームは白岩・川西・金城・田島・高塚・後藤、BLUEチームは與那城・河野・佐藤・西・佐野・池崎に決定。しかし田島は腰痛の治療中であるため、西本が代わることに。2チームとも見事なリフティングを見せ、僅差でBLUEチームが勝利した。
負けたSAMURAIチームはさわやかフレーズでしりとりをしていく罰ゲームを受けることに。罰ゲームが発表されると池崎は「ご褒美じゃないですかこんなんね！」とコメント。白岩が「瑠姫とこれからもずっと一緒にいる？」と甘い台詞を言うと、続く後藤は白岩に「すみません」と先に謝罪し「瑠姫くんより幸せにするよ」とJO1とINIの“王子様”と言われる2人がしりとりをして会場を沸かせた。
◆JO1＆INI、SPユニット結成
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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