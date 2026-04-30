JO1＆INIスペシャルユニット「JI BLUE」客席後方から登場 座席でファンと一緒にMV “最速”視聴
【モデルプレス＝2026/04/30】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・田島将吾・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が4月30日、都内で行われた「JI BLUE SINGLE『景色』MV先行上映イベント」にお笑いコンビ・ジェラードンとともに出席。客席後方から登場し、歓声が上がった。
【写真】サッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダー、キービジュ変更
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の12人。イベントでは客席後方の扉から登場し、通路を通ってファンに手を振りながら、壇上に向かった。
自己紹介が終わると集まったファンと一緒に6月3日にリリースされる『景色』のMVを“最速”で視聴。用意された客席前方の座席に壇上から降りると、会場からは歓声が上がった。上映が終わると與那城は「僕らが応援する側であるのはもちろんなんですけど」と前置きをし「みんなで歌ったらすごく楽しいんですよ。その気持ちで応援してくれると嬉しい」とコメントした。
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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◆JI BLUE、客席後方から登場
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の12人。イベントでは客席後方の扉から登場し、通路を通ってファンに手を振りながら、壇上に向かった。
自己紹介が終わると集まったファンと一緒に6月3日にリリースされる『景色』のMVを“最速”で視聴。用意された客席前方の座席に壇上から降りると、会場からは歓声が上がった。上映が終わると與那城は「僕らが応援する側であるのはもちろんなんですけど」と前置きをし「みんなで歌ったらすごく楽しいんですよ。その気持ちで応援してくれると嬉しい」とコメントした。
◆JO1＆INI、SPユニット結成
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」は2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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