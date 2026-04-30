体調不良のため当面の間休養することが発表されたお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が出演するNHKのバラエティー番組「ひむバス!」（木曜後8・15）が30日、放送された。

28日、所属事務所が日村の休養を発表。今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。

この日の放送「春の送迎まつり2026 出会いと別れの季節 あの乗客の新生活を全力応援!」の冒頭では、今月5日に収録したとテロップで表示。オープニングでは日村が満開の桜をバックに同局の森田茉里恵アナウンサーとトークし、「お伊勢さんに行ったりしてね、人生初の」と伊勢神宮に参拝したことを明かした。「目的としては伊勢うどんを食べに行くっていう方が結構強かったんですけど。伊勢うどんを同じ店で同じうどんを2杯食べた」と笑いながら話した。

また、バス運転手になる夢をかなえた大分の青年と2022年放送の特番以来、テレビ電話で“再会”し、「俺も2日後に大型バスの免許取りに行くからね。でっかいバスを運転してみたくて」と明かす場面も。日村は今年3月のイベントでも「大型免許の取得始めます。来月ぐらいから狙ってるんですけど」と話していた。

次回放送は5月14日で、日村が愛媛県大洲市を訪問する予告が流れた。

日村がバスを運転して全国各地の人々を送迎する「ひむバス!」は、特番を経て昨年4月から「サラメシ」の後番組としてレギュラー放送されている。

日村はピンで3本、コンビで9本のレギュラー番組を持っている。