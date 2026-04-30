円安や燃料費の高騰が続きハワイ旅行に行く人の数が伸び悩む中、いま国内では“第2次ハワイアンブーム”が起きているといいます。2010年以来のブームの再来で、“再上陸”したお店もありました。

■GW期間中、商業施設で“ハワイフェス”

大きな目玉焼きがのったロコモコに、ニンニクがキリッときいたガーリックシュリンプ。さらにフラダンスショーまで。

ここはハワイのホノルル？実は東京の町田市。ゴールデンウイーク期間中、商業施設「南町田グランベリーパーク」で、“ハワイフェス”が開催されています。

グルメあり、ファッションあり。ハワイ好きが続々集まっています。

ハワイ好き

「家族で去年久しぶりに行って、ハマっちゃって」

“家族全員ハワイ好き”という親子。今年も秋に行く予定だそうですが…。

「ハワイ気分に早めに浸ろうと」都内でハワイ気分を“先取り”。パスポートいらずで、本場の雰囲気を楽しんでいます。

いまも昔も、憧れのハワイ。ただ本場のチキンを味わう男性からは…。

60代

「円安だからね、とても海外には行けない」「せめて気分だけ」

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■ハワイへの渡航者推移“コロナ禍”きっかけに激減

10年ほど前、日本からハワイへ渡航した人は、およそ150万人前後で推移していましたが、2020年以降、コロナ禍をきっかけに激減。去年もおよそ73万人と、100万人を割ったままです。

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その背景にあるのが、円安と物価高。飛行機代も滞在費も、お財布に厳しい時代。ハワイが“高根の花”となった、いまだからこそ…。

外食ビジネスアナリスト 三輪大輔さん

「“第2次ハワイアンブーム”が到来しようとしている」

「提供しやすいメニューも多いですし、消費者も普段と違う切り口で楽しめるメニューも多い」

いまでも行列ができる、ハワイ発のレストランが原宿に上陸した2010年以来、2回目の“ハワイアンブーム”きているんです。

■百貨店でハワイイベント 去年およそ20年ぶりに“復活”

神奈川県横浜市の百貨店でも、折り返すほどの列ができていました。来月6日まで、ハワイアンイベントを開催しています。

外はサクッ、中はレア。ハワイ語でマグロを意味する「アヒ」のステーキプレートなど、およそ50店舗が出店しています。

去年およそ20年ぶりにイベントを“復活”させたところ、好評だったそうで…。

郄島屋 ハワイ催事担当 山田浩史さん

「5月からは（一部航空券の）サーチャージも上がる中で、手軽に百貨店でハワイの風を感じられるような催しをしたい」

愛知県から来た、ハワイが好きすぎる家族は…。

ハワイ好き

「初めて自分のお金で（海外に）行ったのがハワイで、この子の名前も『うみ』ちゃん」

ガーリックシュリンプを食べた夫は、「（ハワイを）思い出します」。高まるハワイへの思い。

■一度は撤退も…原宿に“再上陸” 専門家が解説

こうしたなか、コロナ禍で一度は撤退した「ホノルルコーヒー」は“第2次ハワイアンブーム”に先駆け、2024年に原宿に“再上陸”

さらに先月、千葉県に新オープンしたのは、ハワイのコナコーヒーを提供するカフェ「KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店」。

目玉は、この厚みなのに。1枚190円というパンケーキ。お得なので、2枚以上注文する人もいるそうです。

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お店があるのは、駅直結の商業施設。より幅広い客層を取り込もうと、今後は“駅ナカ”などへの出店を強化していくといいます。

客

「友達と待ち合わせでお茶できる」

「ソファもゆったりできて、すごくいい」

専門家によると、ハワイアンブームはこうした商業施設の店とともに加速するそうです。

外食ビジネスアナリスト 三輪大輔さん

「日常の延長線上にできているところも、利用のシーンが広がっている1つのきっかけ」

より身近に、より手軽に、本場ハワイを感じられる店が増えていくかもしれません。

（4月30日放送『news every.』より）