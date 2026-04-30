女優・タレントの関根ささら（33）が30日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属事務所を退所したことを報告した。

関根は「2026年4月30日をもちまして、11年間お世話になりました所属事務所 株式会社FORZA RECORDを円満に退所いたしましたことをご報告申し上げます」と公表。

「これまで支えてくださった事務所関係者の皆様には、心より感謝申し上げます。放課後プリンセスとしての活動をはじめ、様々な経験を通して多くの学びと成長の機会をいただきました。そして何より、いつも温かく応援してくださる皆様、本当に有難うございます。これまで活動を続けてこられたのは、皆様の応援があってこそです」と、前事務所、関係者、ファンへの感謝をつづた。

「これからは新たな環境のもと、これまで培ってきた経験を胸に、より一層自分らしく、新しい挑戦にも前向きに取り組みながら歩んでまいります」とし、「今後とも変わらぬご声援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

1993年1月14日生まれ、埼玉県出身の関根は、アイドルグループ「放課後プリンセス」の2代目リーダーを務めるなどし、22年3月おグループ卒業後は女優・タレントとして活躍している。