「だいぶお腹がパンパンに」西野未姫、臨月とは思えない美脚に反響「スタイル良すぎる」「足細いー！」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは4月28日、自身のInstagramを更新。脚の細さが際立つ私服ショットを公開しました。
【写真】臨月の西野未姫の美脚
コメントでは「お腹を見なければ妊婦さんだなんて思えない綺麗さ」「妊婦さんとは思えないほどスタイルがよい…」「足細いー！！スタイル良すぎる、、、！！！」「妊娠なのに、足冷えちゃうよ」「もう臨月！早い！」「めちゃ足が細くって羨ましい」「美しすぎる！」「臨月と思えない美脚…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】臨月の西野未姫の美脚
「美しすぎる！」西野さんは「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜 #私服 #臨月」とつづり、3枚の写真を投稿。白いレースブラウスに、黒いショートパンツとブーツを合わせたコーディネートです。すらりと伸びた美しい脚が目を引きます。大きなおなかが目立ちながらも、圧巻のスタイルが印象的なショットです。
美脚ショットはほかにも！2025年12月19日の投稿でも、美脚が際立つ姿を披露していた西野さん。黒いタイツを着用しており、脚の細さがよく分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)