【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはふわふわのスイーツ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食卓を彩る軽やかなスイーツ、歴史の謎を秘めた巨大な石像、そして私たちの足元を支える道路の材料という、全く異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
□□れ
□□ぃんくす
あ□□ぁると
ヒント：メレンゲに材料を混ぜて焼き上げたフランスの菓子。エジプトのピラミッドの傍らに鎮座する巨像を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すふ」を入れると、次のようになります。
すふれ（スフレ）
すふぃんくす（スフィンクス）
あすふぁると（アスファルト）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、食感の楽しみ、古代のロマン、そして現代のインフラという、時代も用途もバラバラなカタカナ語を組み合わせました。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食卓を彩る軽やかなスイーツ、歴史の謎を秘めた巨大な石像、そして私たちの足元を支える道路の材料という、全く異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぃんくす
あ□□ぁると
ヒント：メレンゲに材料を混ぜて焼き上げたフランスの菓子。エジプトのピラミッドの傍らに鎮座する巨像を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：すふ正解は「すふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すふ」を入れると、次のようになります。
すふれ（スフレ）
すふぃんくす（スフィンクス）
あすふぁると（アスファルト）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、食感の楽しみ、古代のロマン、そして現代のインフラという、時代も用途もバラバラなカタカナ語を組み合わせました。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)