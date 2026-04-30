今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」でジョッキー８人が参戦した障害馬術競技に出場した。

ノーザンホースパークカップ（ジョッキー＆ジュニアＣＵＰ）はジュニアから騎手へのリレー形式。梅田安さん（ライディングクラブカレカ）とのペアでは８チーム中４位、ジョッキー個人では７位だった。

今村騎手は、現役時代にタガノバレッティ（父ハーツクライ）という馬名で、名古屋のＪＲＡ交流を勝ったロングライフスローライフに騎乗。雨の中で障害飛越をこなし、落下減点なしでタイムは５６秒９４だった。ちなみに、解説を務めた武豊騎手は「僕、乗ったことがあるんですよ」と２０１８年１２月８日に阪神の芝１８００メートル（８着）で騎乗したことを思い出していた。

表彰台に上がることはできなかったが、今村聖奈騎手は晴れやかな表情。「すごく普段と違った緊張感がありました。乗せていただいた乗馬クラブの方に感謝しておりますし、また引退競走馬にも関わることができたらなと思います」と振り返った。