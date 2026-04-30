Snow Man目黒蓮、音楽番組生出演「間に合ったんで来ちゃいました」新曲パフォーマンス＆集合ショットにトレンド入りの反響「久々の9人だ」
【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manが30日、フジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）に生出演。一時帰国中の目黒蓮が登場し、歓喜の声が寄せられた。
【写真】一時帰国の目黒蓮、メンバーとの集合ショット
Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、本作の撮影期間中はドラマ撮影に専念している目黒。27日より、主演映画「SAKAMOTO DAYS」の舞台挨拶に登壇するため、カナダより一時帰国していた。
そんな目黒が同番組にて、メンバーとともに生出演。佐久間大介が「今日は蓮いるんで！」と口にすると、「時間間に合ったんで来ちゃいました」と笑顔で答える目黒。パフォーマンスでは、「SAKAMOTO DAYS」の主題歌として書き下ろされたSnow Manの新曲「BANG！！」を披露した。
久々の9人のパフォーマンスや集合写真にネット上では「目黒くんがいる」「嬉しすぎて声出た」「久しぶりの9人だ！」「安心する」など感動の声が続々と集まり、Xではトレンド入りの反響を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】一時帰国の目黒蓮、メンバーとの集合ショット
◆目黒蓮、音楽番組生出演
Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、本作の撮影期間中はドラマ撮影に専念している目黒。27日より、主演映画「SAKAMOTO DAYS」の舞台挨拶に登壇するため、カナダより一時帰国していた。
◆Snow Man、久々の9人パフォーマンスに反響
久々の9人のパフォーマンスや集合写真にネット上では「目黒くんがいる」「嬉しすぎて声出た」「久しぶりの9人だ！」「安心する」など感動の声が続々と集まり、Xではトレンド入りの反響を呼んだ。（modelpress編集部）
STAR ??— Snow Man / MENT RECORDING (@SN__20200122) April 30, 2026
ありがとうございました?@STAR_FujiTV #BANG!! ?を初披露！#SnowMan #STARスター #スノSTAR初出演 pic.twitter.com/PuZichcizf
【Not Sponsored 記事】