英２年債利回りは約１０ｂｐ低下の４．４８９％、ポンド反応薄＝ロンドン為替



英中銀は市場予想通り政策金利を3.75％に据え置いた。票割れも8対1と事前予想と一致した。25ｂｐ利上げ主張はピル・チーフエコノミストだった。インフレ予想は引き上げられ、成長予想は引き下げられている。声明などからは６月利上げについての明言は避けられている。ただ、ポンド相場は独自の反応を示していない。対ユーロでは特段の方向性はみられていない。ドル円の急落から波及した、ドル売りや円高圧力に翻弄されている。



GBP/USD 1.3528 GBP/JPY 211.97 EUR/GBP 0.8661

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