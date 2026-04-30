本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/30（木）
EUR/USD
1.1590（5.64億ユーロ）
1.1655（5.87億ユーロ）
1.1675（9.93億ユーロ）
1.1700（6.48億ユーロ）
1.1725（15.0億ユーロ）
1.1800（11.0億ユーロ）
USD/JPY
158.55（5.38億ドル）
159.00（13.0億ドル）
159.50（8.24億ドル）
160.50（8.00億ドル）
161.00（21.0億ドル）
161.50（6.40億ドル）
GBP/USD
1.3575（7.01億ポンド）
ユーロドルは1.1655（5.87億ユーロ）から1.1725（15.0億ユーロ）にかけて中規模及び大規模な設定が分散
ドル円は160.50に中規模、161.00（21.0億ドル）に大規模な設定あり
ポンドドルは1.3575と上方に中規模設定あり
