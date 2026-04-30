マブスの球団史上3人目の新人王に輝いたクーパー・フラッグをノビツキーが祝福

4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、28日に2025－26シーズンの最優秀新人賞（ROY／新人王）に選ばれた、クーパー・フラッグのトロフィー授与と会見を、ホームのアメリカン・エアラインズ・センターで行なった。

会場にはジェイソン・キッドHC（ヘッドコーチ）のほか、カイリー・アービングやデレック・ライブリー2世などチームメートたちも駆けつけ、フラッグの新人王受賞を祝福。

19歳のフォワードは、5ポイントが加算される1位票56を含む、計412ポイントを獲得して新人王に輝いた。2位のコン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ／計386ポイント）とは26ポイントの僅差だったとはいえ、フラッグは70試合へ出場して平均33.5分21.0得点6.7リバウンド4.5アシスト1.2スティール0.9ブロックの好成績を残した。

マブスの選手が新人王に選ばれたのは、フラッグが球団史上3人目。1994－95シーズンにキッドがグラント・ヒル（元デトロイト・ピストンズほか）とダブル受賞、2018－19シーズンにはルカ・ドンチッチ（現ロサンゼルス・レイカーズ）が輝いた。

すると、『NBA on Prime』で、マブス一筋21シーズンをプレーしたレジェンド、ダーク・ノビツキーがフラッグを祝福していた。

「クーパーのプレーは1年中見てきたんだ。シーズン序盤、彼は周囲のネガティブな声やブーイングなど、乗り越えなければならなかったことがあったから、本当に大変だった。それにシーズンをとおして、本当に多くのことがあった。身長206センチでポイントガードとして先発出場したが、これは彼にとって初めてのことだったんだ。彼は10代で歴史的な記録を残した。クーパー、本当におめでとう。君のことを誇りに思うよ」

ウェスタン・カンファレンス12位の26勝56敗に終わったことで、マブスは2シーズン連続でプレーオフから遠ざかった。それでも、今後はフラッグという若きスターを中心に、来シーズン以降にプレーオフチームへ飛躍できるか注目していきたい。

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