アメリカ・ニューヨークで開かれている「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議で、中国は「日本の核兵器保有を阻止すべき 」と批判しました。

これに対し日本は「非核三原則を遵守し、核兵器の導入は認められない」などと反論し、非難の応酬となりました。

中国の代表は、去年12月に高市政権の幹部が記者団に核兵器を保有すべきとの考えを示したことを念頭に「国際社会は日本に対する監視と検証を強化し、日本が核兵器を保有することを断固として阻止すべきだ」と批判しました。

これに対し日本は「政府は政策指針として非核三原則を遵守していて、核兵器の導入は認められない」などと反論。

その後、さらに中国は「高市政権発足以降、戦後の国際秩序やNPTへの脅威が現実のものとなりつつある」と主張し、非難の応酬となりました。

一方「ナガサキ・ユース代表団」は、国連本部でサイドイベントを開きました。

（ナガサキ・ユース代表団 桑原 和花 代表）

「核問題と環境問題は密接に関連しており、NPT体制に重大な影響を及ぼしている。私たちは、核兵器のない世界を実現するために、今後も行動を続けていく」

代表団は、最新の国際情勢を学び、核兵器の廃絶に向けて行動できる人材を目指す大学生6人。

イベントのテーマは「NPT体制の弱体化を防ぐ」です。

（ナガサキ・ユース代表団 佐々木 文葉さん）

「AIによる自動化が、意図せず核の危険性を高める可能性がある」

核を取り巻く課題について、AIなど最新技術や環境問題などと絡めながら、現地の研究者や外交官ら約25人とグループディスカッションを行いました。

（ナガサキ・ユース代表団 桑原 和花 代表）

「核をなくす上ですごく大切なのは、対話だと思う。こういうふうにたくさんのバックグラウンドを持つ人々と一緒に、対話をしてグループディスカッションする形が世界に広がっていければ、核がなくなるんだろうなと思う」

代表団は5月1日まで会議を傍聴し、帰国後に活動報告会を行うということです。