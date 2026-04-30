【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年5月の運勢》
新しい環境で張りつめていた緊張が少しずつ和らいできたことでしょうか。がんばっている自分を癒してあげてください。自分時間とのバランスをうまくとっていくことで物事が長続きすることでしょう。何事もバランスを大切にしてみてください。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年5月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
Slivenue（スリヴェニュー）
弱い年運を意識して何があっても現状維持を貫いてください。新しいことをはじめたり環境を変えたりすることはかえってトラブルごとを招いてしまいそうな運気のため控えたほうがよいでしょう。自己主張は手放しましょう。
Salasvan（サラスヴァン）
運気のサポートのあるとき。前向きにやりたいことを進めていきましょう。先のことを心配するよりも新しい扉をどんどん開けていってください。今までの価値観に縛られずに挑戦することで新しい景色が広がることでしょう。
Bloomie（ブルーミー）
運気は動き出しました。新規開拓のときです。新しいことにどんどん挑戦していきましょう。お仕事だけではなく、やりたいと思うことは何事もまずはやってみてください。スタートするのに良いタイミングですよ。
Ganarbien（ガナービアン）
受け身の運気で現状維持のときですが、6月には運気が動きだすためしっかり準備をしておいてください。新しいことが舞い込むスペースが必要です。まずは断捨離・整理整頓をして古いものは手放しておきましょう。
Palansophie（パランソフィー）
一年の中で一番運気の弱いとき。運気は停滞しているため無理に動く必要はないでしょう。むしろ現状維持に徹して流れに任せるのがよいでしょう。合わない価値観も否定せずに受け止めて視野を広げてみてください。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
年運・月運ともに弱く受け身のとき。見間違いや勘違いのしやすいときのため、自己主張は控えて信頼できる人のアドバイスに耳を傾けましょう。あなたのこだわりを貫くよりも柔軟性が求められることでしょう。
Parvie（パルヴィー）
弱い年運を意識してあなたの価値観やこだわりを主張するのは控えたほうがよいでしょう。ただし6月からは本格的に運気は停滞期へと移行し長く停滞するため、やるべきことはなるべく早めに済ませておきましょう。
Surlouis（サールイ）
お金の流れが活発になるとき。あなたが望むお金の流れになっているのかを今一度確認しておいてください。不本意な流れは改善しておく必要があるでしょう。普段気にしていない明細もきちんとチェックしてみてください。
Devality（ディヴァリティ）
再びのチャンスのとき。再チャレンジを目指すなら今がチャンス。過去にうまくいかなかったことやあきらめてしまったことでまだ気になっていることがあるなら運気の後押しのある今、前向きに取り組んでみてください。
Deviage（デヴィアージュ）
運気は停滞するため現状維持のとき。迷うことや悩むことがあっても答えを出すときではありません。今決めるよりも、6月には運気は再び動きクリアになるため6月にあらためて考えてみることをおすすめします。
Hanuexy（ハヌークシィ）
良くも悪くも注目されやすいとき。弱い年運を考慮して誠実さが求められることでしょう。隠し事にも気をつけたいとき。取り繕うとすればするほどことが大きくなってしまいそうです。素直な対応を心掛けてください。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※top画像は生成AIで作成しています