日本プロ野球選手会は30日、公式X(旧Twitter)を更新。16日の試合中に発生したアクシデントにより負傷した川上拓斗球審について、選手会会長のソフトバンク・近藤健介選手のコメントを発表しました。

16日に行われたヤクルト対DeNA戦にて球審をつとめていた川上審判員。しかし試合中、打者のスイングしたバットが頭部に当たり、そのまま救急搬送となっていました。

近藤選手は「去る4月16日の試合中に負傷され、現在も治療を受けておられる川上拓斗審判員に対し、日本プロ野球選手会を代表して、心よりお見舞い申し上げます」とコメントを発表。続けて「発生から今日まで、私たち選手一同は、共にグラウンドに立つ仲間として、川上審判員の容態を案じながら、その回復を祈り続けてまいりました。審判員の皆さまは、厳しい緊張感の中で職務を遂行され、プロ野球の試合を選手と共につくってくださる、かけがえのないパートナーです。選手会といたしましては、川上審判員の一日も早いご快復と、再びプロ野球のグラウンドに立たれる日が来ることを、全選手と共に心より願っております」と思いをつづりました。

NPBとの事務折衝でも「審判の待遇改善」を訴えるなど、審判員の方々に向けても思いを寄せていた近藤選手。川上球審の一日も早い回復が待たれます。