女優の真木よう子が３０日までに自身のＳＮＳを更新。雨の多い最近の悩みを打ち明けた。

真木はインスタグラムに「雨が降ると天パが暴れる」と書き出すと、続けて「ヘアメイクさんにご相談にいく」とつづり、自撮りショットを公開した。

この投稿ファンからは「天パも真木ちゃんの素敵な個性 気にするなぁ」「がんばれーママさん」「雨の日広がりますよねぇ~ 天パあるある もはや私はそれで傘持っていくか決めてます笑」「天パでも美しい」「無限に可愛いです、天パが暴れていようとも」などのコメントが寄せられている。

真木は２００８年１１月に元俳優の男性と結婚。０９年５月に長女を出産したが、１５年９月に離婚した。その後、２３年８月に事実婚を発表。インスタグラムで「私にはパートナーシップの相手がいます。事実婚というものですかね。契約云々（うんぬん）は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです。突然の発表でごめんなさい」（原文まま）と報告していた。関係者によると、父親はパートナー関係にある１６歳年下の俳優・葛飾心。２５年７月に真木は第２子妊娠を公表し、同年１２月に出産を発表した。