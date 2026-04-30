◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）

広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が、巨人投手陣のノーノーを阻止する一打を放った。無安打のまま迎えた０―１の７回２死一塁。巨人の２番手・中川皓太投手に痛烈な中前打を浴びせた。両打ちの平川にとって、右打席では１１打席目で初安打。２死一、二塁と得点機をつくったが、代打・モンテロが３番手・船迫の前に凡退した。

先発・ウイットリーには大苦戦を強いられた。４回１死から菊池が四球でチーム初出塁も、小園が二ゴロ併殺打。５回も１死から野間が四球を選んだものの、アウト３つすべて三振で奪われた。

ウイットリーに対し、前回対戦（７日・マツダ）では６回までに５得点を奪って勝利していた。その試合で２ランを浴びせていた大盛が３戦ぶりに「１番・中堅」で名を連ねたが、５回までの２打席ともに三振。打線は５回までに２ケタ１０三振を奪われた。計５四球で、５回には１イニング３四球を選びながら、得点は奪えなかった。

一方の先発・玉村は、２回１死一、三塁から増田陸の中犠飛で先取点を献上し、５回１失点で降板。今季初先発を白星で飾ることはできなかった。