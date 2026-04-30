鹿島の小泉文明・代表取締役社長が、左足の骨折により“戦線離脱”することになった。ゴールデンウィーク期間中に手術を行う見通し。３０日、自身のＳＮＳで明かした。

小泉社長によると「火曜（２８日）の夜にタクシーに轢かれた」とのこと。左足の骨折に加え、顔と頭に切り傷を負った。

この日、都内の病院で精密検査を行い、脳への大きなダメージがないことは確認されたものの、骨折した左足の手術を受けることが決まったという。

現場至上主義を徹底し、アウェー戦も帯同している小泉社長。鹿島は明治安田百年構想リーグで東の首位に立っており、５月３０ｏｒ３１日にアウェー、６月６日にホームでプレーオフラウンドが行われるが、５月いっぱいは無念の“負傷欠場”となる見込みだという。

また小泉社長は北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）での日本戦現地視察を予定している。鹿島のリーグＶ見届け、現地での元＆現鹿島勢の応援実現に暗雲立ち込める診断結果となったが、Ｘでは「プレーオフ、Ｗ杯に間に合わせるよう治療していきます」とリハビリに全力を注ぐ決意を発信。「幸い、オンラインで経営会議にも出れるぐらい元気ではあります！」とした。職員の“総力戦”で社長不在の穴を埋め、優勝だけを目指して特別大会を戦うチームをサポートしていく。（岡島 智哉）