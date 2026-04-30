俳優のバリー・コーガン(33)は、歌手のサブリナ・カーペンター(26)と交際時に浮上した浮気疑惑を受け、「姿を消していた」という。2023年から24年にかけてサブリナと交際していたバリーが、破局当時に浮上していた自身の浮気説について、今になって口を開いた。



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ポッドキャスト「Friends Keep Secrets」でバリーはこう話す。「ここなら安心して言えると思えるんだけど、色々避けていたんだ。インスタグラムやSNSプロフィールから離れ、イベントへの出席もやめていた。社交自体をやめていたんだ」「誰も正式に語っていないのに、勝手に独り歩きしているような話があった。事実でもないのにね。それに、僕もそれについて何も言っていなかった。だからただ姿を消していたんだ」



そして、バリーは自分の私生活について憶測を広めないようにと呼びかけ、「これは同情して欲しくて言っているわけじゃない」「「どうして誰かを攻撃することがクールみたいにされているのかってことだ」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）