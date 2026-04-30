北欧巨匠の逸品が金沢に集結！ Node「GW限定プレオープン＆第一回企画展」

記事ポイント 金沢のCafe & Restaurant Nodeがリニューアル前にGW限定プレオープンイベントを開催カイ・フランクら北欧3巨匠が手がけたイッタラ・アラビアの希少ヴィンテージガラスを展示販売企画展の世界観と呼応するオリジナルスイーツライン「Node SWEETS COLLECTION」が登場 金沢のCafe & Restaurant Nodeがリニューアル前にGW限定プレオープンイベントを開催カイ・フランクら北欧3巨匠が手がけたイッタラ・アラビアの希少ヴィンテージガラスを展示販売企画展の世界観と呼応するオリジナルスイーツライン「Node SWEETS COLLECTION」が登場

金沢のCafe & Restaurant Nodeが、5月12日（火）のリニューアルに先がけ、GW限定の先行イベントを開催。

1950年代から始まる北欧モダンデザインのヴィンテージガラスと、新設スイーツラインが一度に体感できる5日間。

Node「GW限定プレオープン＆第一回企画展」





会期：2026年5月2日（土）〜5月6日（水）10:00〜16:00会場：Cafe & Restaurant Node（石川県金沢市）内容：北欧ヴィンテージ展示販売／オリジナルスイーツ／ドリンク入場：展示観覧無料（飲食有料）企画展長期開催：〜2026年7月5日（日）

家元が運営するNodeが、リニューアル後のブランドコンセプト「美しいひと皿と、感性が満たされる場所」をひと足先に体感できる特別企画を実施。

展示と食の両面から、新しいNodeの世界観に触れられる場として設けられた5日間。

北欧ヴィンテージガラス企画展





第一回企画展のテーマは『the Heirloom Lifestyle ― 継承可能なライフスタイル ―』。

カイ・フランク、ティモ・サルパネヴァ、タピオ・ヴィルカラという3人の巨匠が手がけたイッタラとアラビアの希少なガラスプロダクトが展示販売される。

誕生から70年前後を経た作品ばかりながら、現代の空間に自然に溶け込む洗練された造形が揃う。

持ち主の愛着と時間によって価値が育つという視点で厳選されたヴィンテージが、日常使いとして持ち帰れる一点ものとして並ぶ。

Node SWEETS COLLECTION





イベント期間中に展開するのが、Nodeオリジナルスイーツライン「Node SWEETS COLLECTION」。

企画展の世界観と響き合う限定スイーツとドリンクに加え、パフェも有料でラインナップ。

北欧ヴィンテージに囲まれた空間で提供される、美しいビジュアルのひと皿。

石川・金沢でリニューアルを控えるNodeが、GWの5日間に新章の世界観をひと足先に公開。

展示観覧は無料で、北欧ヴィンテージを吟味する時間とスイーツを味わう時間がひとつの空間に凝縮される。

企画展は7月5日（日）まで長期開催。

Cafe & Restaurant Nodeの紹介でした。

よくある質問

Q. GWイベント期間中の営業時間は？

A. 2026年5月2日（土）〜5月6日（水）の10:00〜16:00。

展示観覧は無料で、スイーツやドリンクは有料となります。

Q. 北欧ヴィンテージガラスは購入できますか？

A. 展示は販売形式で行われており、購入可能。

カイ・フランク、ティモ・サルパネヴァ、タピオ・ヴィルカラが手がけたイッタラ・アラビアの希少なヴィンテージが対象となります。

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