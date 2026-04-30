絶景より深い、55年の山旅！ 立山黒部貫光 自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ

記事ポイント 全線開業55周年記念の特別WEBきっぷが2026年6月に販売室堂・立山自然保護センターでスタッフによる館内案内に参加可能参加者全員に55周年ロゴステッカーをプレゼント 全線開業55周年記念の特別WEBきっぷが2026年6月に販売室堂・立山自然保護センターでスタッフによる館内案内に参加可能参加者全員に55周年ロゴステッカーをプレゼント

富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が全線開業55周年を迎え、記念きっぷを販売中。

絶景を眺めるだけでなく、立山の自然・文化・歴史を専門スタッフから学べる特別な内容です。

大自然をより深く味わいたい旅行者にぴったりの一枚。

立山黒部貫光「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」





販売方法：立山黒部アルペンルート公式サイトにてオンライン予約利用日：2026年6月5日(金)・10日(水)・15日(月)・20日(土)・25日(木)乗車時刻：立山駅発 8:40 ／ 扇沢発 8:00館内案内：10:30〜1時間程度（開始5分前までに受付）集合場所：立山自然保護センター3階（室堂ターミナル隣接）

全線開業55周年および立山自然保護センター開所50周年を記念した特別きっぷ。

乗り物や景観を楽しむ通常の観光に、スタッフによる館内案内がセットになった一品です。

事前に知識を深めてから大自然に立つことで、旅の解像度がまるで変わる。

WEBきっぷの仕組み





立山駅発・扇沢発の乗車時間をインターネットで事前予約混雑時でも希望時刻が確保できるケーブルカー・高原バス・ロープウェイなど山岳ならではの乗り物を乗り継ぎ

「WEBきっぷ」は、乗車時刻をあらかじめネットで確保できる予約型サービス。

混雑シーズンでも並ばずスムーズに移動でき、計画的な旅程が組めます。

富山側の立山駅から長野側の扇沢まで、ケーブルカー・高原バス・ロープウェイなどユニークな乗り物を乗り継ぐ仕組み。

館内案内と55周年ステッカー





開催時間：10:30〜1時間程度場所：立山自然保護センター3階（室堂ターミナル隣接）参加特典：55周年ロゴ入りステッカーをプレゼント

アルペンルートの最高地点・室堂ターミナルに隣接する立山自然保護センターで、スタッフが館内を丁寧に案内。

立山の動植物・地形・歴史まで、1時間かけてじっくり解説してもらえます。

案内に参加した全員に、55周年ロゴ入りの記念ステッカーをプレゼント。

全線開業55周年キャンペーン





開催期間：2026年6月1日(月)〜7月25日(土)の55日間内容：昔の立山の風景を再現するAR体験・五感を使ったスペシャルラリー

全線開業日の6月1日から55日間、特別キャンペーンを開催予定。

往年の立山の風景をARで重ねて見るコンテンツや、五感をフルに使ったラリーが体験できます。

55年前と今の姿を同じ場所で比べられる、節目の年ならではの企画が揃う。





室堂平のみくりが池は、7月下旬には雪解け水が満ちて青空を映す鏡のよう。

立山連峰3,000m級の稜線や黒部ダムの絶景が続くアルペンルートは、2026年度は4月15日から11月30日まで営業。

学びと絶景を同時に手にできる55周年の特別なプランとして、「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」の紹介でした。

よくある質問

Q. WEBきっぷはどこで購入できますか？

A. 立山黒部アルペンルート公式サイトからオンライン購入・予約が可能。

立山駅発・扇沢発それぞれの乗車時刻を事前に指定する形式です。

Q. 館内案内への参加は追加料金がかかりますか？

A. 「自然保護センターで学ぼう！WEBきっぷ」を購入することで館内案内が含まれる仕組み。

開催は6月の指定5日間のみで、10:30開始の5分前までに立山自然保護センター3階での受付が必要です。

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