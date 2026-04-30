BE:FIRSTが、『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の第2弾シングル『Missing』を7月1日にリリースする。

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10thシングルとなる本作は、『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の第1弾シングル『BE:FIRST ALL DAY』に続くもの。タイトル曲「Missing」は、DJ／プロデューサーのJonas Blueが作曲共作およびプロデュースを担当したダンスポップナンバーだ。Jonas BlueとBE:FIRSTのコラボレーションは、2022年の「Don't Wake Me Up」以来2度目となる。

CDには「Missing」のほか、タイトル未定の新曲、メンバーのソロプロジェクト“One of the BE:ST”の最後となるSHUNTOのソロ曲「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」の全3曲を収録。LIVE盤には、3月20日に京都 平安神宮で開催された『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮』を、MV盤には「Missing」のMVとビハインド映像を収録する。

また、BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤／MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏映像、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のBE:FIRSTパートおよびSHUNTOのソロパフォーマンスを収録。BMSG MUSIC SHOPではオリジナルグッズのバンドル商品も販売される。販売期間は5月11日23時59分まで。

なおBE:FIRSTは、5月6日に9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』をリリース。5月16日、17日には東京 味の素スタジアムにて『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the BE:ST』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）