「はぁ!?」「マジか...」J１クラブに加入後49日で退団。出場ゼロ「残念ですが仕方ない」などファン寂しげ
J１のガンバ大阪は４月30日、フィリップ・マックスの契約解除を発表した。
今年３月12日に加入も、J１百年構想リーグでの出場はなし。32歳のドイツ人はクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「本日をもって、ガンバ大阪を離れることになりました。このクラブでの時間は決して長くはありませんでしたが、ここで得た経験とすべての瞬間に感謝しています。
加入当初から、クラブ、チームメイト、スタッフ、そしてファンの皆さんに温かく迎えていただきました。日本で経験した高いプロフェッショナリズムと規律、そしてチームとしての一体感は、私にとって非常に価値のあるものでした。
ここ数週間、自分のコンディションと向き合う中で、ピッチ上でチームに十分な貢献をすることが難しいと判断しました。この決断は簡単なものではありませんでしたが、プロとして最善の選択だと考えています。
ガンバ大阪の今後の成功を願っています。これからもリスペクトをもって見守っていきます」
クラブの公式Xでも退団が伝えられると「はぁ!?」「あらま、残念」「は？マックスもう退団すんの？」「何しに来たんだ」「？？？？？」「マジか...プレー見たかったけど、残念」「残念ですが仕方ないですね」といった声があがった。
期待値は高かっただけに、寂しい別れとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今年３月12日に加入も、J１百年構想リーグでの出場はなし。32歳のドイツ人はクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「本日をもって、ガンバ大阪を離れることになりました。このクラブでの時間は決して長くはありませんでしたが、ここで得た経験とすべての瞬間に感謝しています。
加入当初から、クラブ、チームメイト、スタッフ、そしてファンの皆さんに温かく迎えていただきました。日本で経験した高いプロフェッショナリズムと規律、そしてチームとしての一体感は、私にとって非常に価値のあるものでした。
ガンバ大阪の今後の成功を願っています。これからもリスペクトをもって見守っていきます」
クラブの公式Xでも退団が伝えられると「はぁ!?」「あらま、残念」「は？マックスもう退団すんの？」「何しに来たんだ」「？？？？？」「マジか...プレー見たかったけど、残念」「残念ですが仕方ないですね」といった声があがった。
期待値は高かっただけに、寂しい別れとなった。
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