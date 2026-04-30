【2026年5月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
次の準備を始めて！
・全体運
連休スタートで、一息つけそう。時間に追われるような日々から、解放されるでしょう。しばし、お休みムードでゆっくりと過ごして。元々活動的なあなたですから、ゴールデンウイークの終わりには、何かを始めたくてウズウズすることに。ただ、エネルギーがあり過ぎて、あれもやりたい、これも気になると拡散し、空回りしてしまいやすいため、リストアップするとよさそう。いきなり手をつけるよりも、段取りよく進められて、手応えを得られるはず。
心身のコンディションを整えるにも、よいタイミング。集中的にケアをしたり、心を開放できるスポットに行ってみたりして。広々とした地平線、水平線を眺めるなんていかが？ 買い物は、リバイバル商品に注目を。
・社交運
誠実さが、あなたの魅力を高めます。人に真摯（しんし）に向き合う、約束を守る、ブレない姿勢を示すことで、尊重され、頼りにされるでしょう。果たせなかった約束を果たすのもよさそう。外出は、時間に余裕を持ち、「念のため」も心掛けて。暑さしのぎ、冷え対策、折り畳み傘や救急セットをかばんに入れておくような用意周到さが役立つでしょう。仕事は、プランニングタイム。企画を練る、計画を立てるなど、今後の指針を具体化するとスムーズです。
・恋愛運
恋は甘さ控えめ。あまりにも自然体で、自分の気持ちに気付かないことも！ この話を聞いてほしい、顔が見たいと感じるのは、惹かれているサインです。デートは、博物館や天文台など、知的好奇心をくすぐる場所へ。
ラッキーポイント……サックスブルー、切り替えデザイン、シルバーアクセサリー、新刊書
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）運気はニュートラル
次の準備を始めて！
・全体運
連休スタートで、一息つけそう。時間に追われるような日々から、解放されるでしょう。しばし、お休みムードでゆっくりと過ごして。元々活動的なあなたですから、ゴールデンウイークの終わりには、何かを始めたくてウズウズすることに。ただ、エネルギーがあり過ぎて、あれもやりたい、これも気になると拡散し、空回りしてしまいやすいため、リストアップするとよさそう。いきなり手をつけるよりも、段取りよく進められて、手応えを得られるはず。
・社交運
誠実さが、あなたの魅力を高めます。人に真摯（しんし）に向き合う、約束を守る、ブレない姿勢を示すことで、尊重され、頼りにされるでしょう。果たせなかった約束を果たすのもよさそう。外出は、時間に余裕を持ち、「念のため」も心掛けて。暑さしのぎ、冷え対策、折り畳み傘や救急セットをかばんに入れておくような用意周到さが役立つでしょう。仕事は、プランニングタイム。企画を練る、計画を立てるなど、今後の指針を具体化するとスムーズです。
・恋愛運
恋は甘さ控えめ。あまりにも自然体で、自分の気持ちに気付かないことも！ この話を聞いてほしい、顔が見たいと感じるのは、惹かれているサインです。デートは、博物館や天文台など、知的好奇心をくすぐる場所へ。
ラッキーポイント……サックスブルー、切り替えデザイン、シルバーアクセサリー、新刊書
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)