【2026年5月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
あなたらしくないことに挑戦を
・全体運
ストッパーが外れて、新しいあなたが生まれそう。これまで自分らしくないという理由でスルーしてきたことに、急に興味が湧いてくるでしょう。「やってみようかな？」を実行に移しましょう。うまくやれなくてもいい、長続きせず、一回こっきりでもいいのです。ノータッチだった世界に一歩足を踏み入れたことで、この先の流れが大きく変わっていきます。「これもやってみない？」と新しい提案を受けたり、「もっと知りたい」と気持ちが前向きになったりするでしょう。「こうあるべき」とか、「こうするもの」的な決めつけを捨てて、いろいろチャレンジしていくとよさそう。
ゴールデンウイークは、計画性豊かに。時間のパズルがバッチリはまって、充実の時間を過ごせるはず。
・社交運
オープンマインドでいきましょう。なんでもありで、気楽に付き合ってみるとよさそう。広く、ゆるくつながって！ 仕事は、働く楽しさに気付きそう。社会貢献も、視野に入れていくといいみたい。ボランティアやNPO活動に参加してみて。金運アップのカギは、海外の人相手の商売を考えてみると名案が浮かびそう。健康は、勢い余ってのケガや事故に気を付けて。ハードな運動やダイエットで、体を壊したら本末転倒です。ほどほどで！
・恋愛運
恋は応援に回りましょう。あなたの期待や信頼に応えて、パートナーや好きな人がいいところを見せてくれそう。デートは、アクティブなプランで。ドライブやアウトドアスポーツで盛り上がれそう。狙い目は高身長な異性。
ラッキーポイント……バイオレット、ポケットつきの服、リュックサック、展望台
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）カラを破れそう
あなたらしくないことに挑戦を
・全体運
ストッパーが外れて、新しいあなたが生まれそう。これまで自分らしくないという理由でスルーしてきたことに、急に興味が湧いてくるでしょう。「やってみようかな？」を実行に移しましょう。うまくやれなくてもいい、長続きせず、一回こっきりでもいいのです。ノータッチだった世界に一歩足を踏み入れたことで、この先の流れが大きく変わっていきます。「これもやってみない？」と新しい提案を受けたり、「もっと知りたい」と気持ちが前向きになったりするでしょう。「こうあるべき」とか、「こうするもの」的な決めつけを捨てて、いろいろチャレンジしていくとよさそう。
・社交運
オープンマインドでいきましょう。なんでもありで、気楽に付き合ってみるとよさそう。広く、ゆるくつながって！ 仕事は、働く楽しさに気付きそう。社会貢献も、視野に入れていくといいみたい。ボランティアやNPO活動に参加してみて。金運アップのカギは、海外の人相手の商売を考えてみると名案が浮かびそう。健康は、勢い余ってのケガや事故に気を付けて。ハードな運動やダイエットで、体を壊したら本末転倒です。ほどほどで！
・恋愛運
恋は応援に回りましょう。あなたの期待や信頼に応えて、パートナーや好きな人がいいところを見せてくれそう。デートは、アクティブなプランで。ドライブやアウトドアスポーツで盛り上がれそう。狙い目は高身長な異性。
ラッキーポイント……バイオレット、ポケットつきの服、リュックサック、展望台
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)