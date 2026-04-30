旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして男性職員から任意で事情を聴いていた事件で、北海道・旭川東警察署は、2026年4月30日午後7時ごろ、死体損壊の疑いで、動物園職員の鈴木達也容疑者（33）を逮捕しました。



鈴木容疑者は、3月31日ごろ、旭川市東旭川町の旭山動物園に妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を運び込み、焼却するなどして遺体を損壊した疑いがもたれています。





焼却炉からは遺体の一部が発見され、警察の調べに対し、鈴木容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は殺人事件の可能性を視野に捜査しています。園職員の逮捕を受けて、旭川市の今津寛介市長は「本件により市民の皆様並びに全国の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことに対し、心より深くお詫び申し上げます。現段階で警察による捜査が進められており、本市といたしましても引き続き捜査に全面的に協力してまいります」とコメントしました。捜査関係者によりますと、これまで鈴木容疑者は任意の調べに対し「旭山動物園の焼却炉に、30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしているほか、妻の殺害をほのめかしていました。由衣さんは「夫から脅迫を受けていて怖い」という趣旨の相談をスマートフォンのメッセージで関係者に送っていたということです。捜査関係者によりますと鈴木容疑者は「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の話をしていて、警察は園内で使用している車を押収し、関連車両として調べを進めていました。旭山動物園は4月29日から、夏の営業を始める予定でしたが、5月1日に延期しています。