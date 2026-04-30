銀座コージーコーナー、「スター・ウォーズ」の世界観を表現したスイーツコレクションを期間限定販売
銀座コージーコーナーは、5月11日から、全国の店舗で「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」、「＜グローグー＞チョコケーキ」（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）と、「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）を販売する。
人気の映画シリーズ「スター・ウォーズ」の魅力をたっぷり味わえるスイーツ各種が5月11日から登場する。
映画「スター・ウォーズ」の「エピソードI−IX」に登場する人気キャラクターをデザインした9つのプチケーキアソートや、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の主役の一人「グローグー」をイメージした、ひとりサイズのチョコケーキ。また、「マンダロリアン」の装甲服に使われる合金「ベスカー（マンダロリアン鋼）」をイメージしたメタリック調のBOXに、マドレーヌとクッキーを詰め合わせた焼菓子アソートも用意した。BOXには、かばんやトートバッグに付けられる「マンダロリアン」と「グローグー」をデザインしたリフレクター（反射板）チャーム付きになっている。
映画の余韻に浸りながら、限定スイーツコレクションを楽しんでほしい考え。
「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」は、映画「スター・ウォーズ」の「エピソードI−IX」に登場する人気キャラクターがプチケーキになって登場。伝説的なジェダイ・マスター「ヨーダ」は抹茶ホイップクリームと抹茶あんのタルトで、銀河宇宙にその名を轟かせる悪の権化「ダース・ベイダー」はココアスポンジでチョコホイップクリームをサンドしたケーキで表現した。さらに「スター・ウォーズ」の世界観に没入できるよう、“はるか彼方の銀河系”をイメージしたBOXに、キャラクターをバッジ風にデザインした。
「＜グローグー＞チョコケーキ」は、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の主役の一人で、不思議な力を持つ特別な子ども「グローグー」をイメージした、ひとりサイズのケーキ。ふわふわのココアスポンジでチョコチップ入りクリームをサンドしてチョコクリームを絞り、うるうるした瞳が愛らしい「グローグー」のピックを飾って仕上げた。
「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」は、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の世界観を表現したスイーツBOX。一流の戦士集団「マンダロリアン」の装甲服に使われる合金「ベスカー（マンダロリアン鋼）」をイメージしたメタリック調のBOXに、マドレーヌ2種と「マンダロリアン＆グローグー」をプリントしたクッキーをアソートした。表面に「マンダロリアン」、裏面に「グローグー」をデザインしたリフレクター（反射板）チャーム付き。
［小売価格］
＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）：3564円
＜グローグー＞チョコケーキ：777円
＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）：1320円
（すべて税込）
［発売日］5月11日（月）
銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp