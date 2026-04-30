銀座コージーコーナーは、5月11日から、全国の店舗で「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」、「＜グローグー＞チョコケーキ」（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）と、「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）を販売する。

人気の映画シリーズ「スター・ウォーズ」の魅力をたっぷり味わえるスイーツ各種が5月11日から登場する。

映画「スター・ウォーズ」の「エピソードI−IX」に登場する人気キャラクターをデザインした9つのプチケーキアソートや、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の主役の一人「グローグー」をイメージした、ひとりサイズのチョコケーキ。また、「マンダロリアン」の装甲服に使われる合金「ベスカー（マンダロリアン鋼）」をイメージしたメタリック調のBOXに、マドレーヌとクッキーを詰め合わせた焼菓子アソートも用意した。BOXには、かばんやトートバッグに付けられる「マンダロリアン」と「グローグー」をデザインしたリフレクター（反射板）チャーム付きになっている。

映画の余韻に浸りながら、限定スイーツコレクションを楽しんでほしい考え。



「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」

「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」は、映画「スター・ウォーズ」の「エピソードI−IX」に登場する人気キャラクターがプチケーキになって登場。伝説的なジェダイ・マスター「ヨーダ」は抹茶ホイップクリームと抹茶あんのタルトで、銀河宇宙にその名を轟かせる悪の権化「ダース・ベイダー」はココアスポンジでチョコホイップクリームをサンドしたケーキで表現した。さらに「スター・ウォーズ」の世界観に没入できるよう、“はるか彼方の銀河系”をイメージしたBOXに、キャラクターをバッジ風にデザインした。



「＜グローグー＞チョコケーキ」

「＜グローグー＞チョコケーキ」は、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の主役の一人で、不思議な力を持つ特別な子ども「グローグー」をイメージした、ひとりサイズのケーキ。ふわふわのココアスポンジでチョコチップ入りクリームをサンドしてチョコクリームを絞り、うるうるした瞳が愛らしい「グローグー」のピックを飾って仕上げた。



「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」

「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」は、映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の世界観を表現したスイーツBOX。一流の戦士集団「マンダロリアン」の装甲服に使われる合金「ベスカー（マンダロリアン鋼）」をイメージしたメタリック調のBOXに、マドレーヌ2種と「マンダロリアン＆グローグー」をプリントしたクッキーをアソートした。表面に「マンダロリアン」、裏面に「グローグー」をデザインしたリフレクター（反射板）チャーム付き。

［小売価格］

＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）：3564円

＜グローグー＞チョコケーキ：777円

＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）：1320円

（すべて税込）

［発売日］5月11日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp