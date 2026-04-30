「巨人−広島」（３０日、東京ドーム）

広島の先発・玉村昇悟投手が５回６安打１失点で降板した。今季初登板初先発で役目を果たしたが、勝利はならなかった。

初回を三者凡退で立ち上がったが、二回に先頭・キャベッジの中前打から１死一、三塁のピンチを迎え、増田陸に中犠飛とされて先制を許した。三回は１死から松本の飛球を右翼手・平川がグラブに当てながら捕球できずに安打とされ、２死二、三塁のピンチを背負ったが、ここはキャベッジのライナーを二塁手・菊池が横っ跳びで好捕。無失点で切り抜けた。

その後は安定した投球を見せて、５回まで投げきった。ベンチでは新井監督から声をかけられて、グータッチを交わした。

左腕は昨季、キャリアハイの６勝。今年は開幕ローテ入りが期待されたが、２月のキャンプで上半身コンディション不良で離脱した。その後はファーム・リーグで４試合に登板し、２勝１敗、防御率２・３５の成績を残していた。

一方で打線は相手先発・ウィットリーに大苦戦。六回まで無安打に封じ込められた。１点を追う六回は先頭・持丸が四球で出塁し、代走に切り札・辰見を起用。しかし、二盗に失敗し、新井監督も険しい表情を見せた。