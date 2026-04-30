STARTO社、ライブ配信装った“悪質サイト”に警告 「We are ARASHI」最終公演への呼びかけも【全文】
STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式アカウントが、4月30日に更新。「ライブ配信サイトを装った悪質な偽サイトや偽SNSアカウントにご注意ください」と題した声明を発表した。
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声明では「コンサート等のライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントが増えています。5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」最終公演の生配信に関する情報はFAMILY CLUB onlineの以下のページをご確認ください」と呼びかけている。
■全文
ライブ配信サイトを装った悪質な偽サイトや偽SNSアカウントにご注意ください
コンサート等のライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントが増えています。
5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」最終公演の生配信に関する情報はFAMILY CLUB onlineの以下のページをご確認ください。
http://WeareARASHI.com
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_WeareARASHI
@fconline_fco
ライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントにはくれぐれもご注意ください。
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声明では「コンサート等のライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントが増えています。5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」最終公演の生配信に関する情報はFAMILY CLUB onlineの以下のページをご確認ください」と呼びかけている。
ライブ配信サイトを装った悪質な偽サイトや偽SNSアカウントにご注意ください
コンサート等のライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントが増えています。
5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」最終公演の生配信に関する情報はFAMILY CLUB onlineの以下のページをご確認ください。
http://WeareARASHI.com
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_WeareARASHI
@fconline_fco
ライブ配信を装った悪質なサイトやSNSアカウントにはくれぐれもご注意ください。