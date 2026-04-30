ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が30日、フジテレビ「STAR」（木曜後7・00）に生出演。話題の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）を披露した。

「盛れミ」は昨年10月8日にリリースした楽曲。情熱的なラテン調のナンバーで、サビ直前に足を大きく蹴り上げるキャッチーな振り付けがSNSで大バズり。アイドルやタレントによる踊ってみた動画が多数投稿されるなど、一大ムーブメントが起きている。

Juice＝Juiceは“ハロプロのアベンジャーズ”と呼ばれるなど、その実力は折り紙付き。歌番組に出演する度に歌とダンスの高いスキルでも注目を集めている。

この日は同番組初出演ながら、“トリ”で登場。情熱あふれるパフォーマンスに、SNSでは「今日も歌が上手すぎてありがとう」「実力でぶん殴られるってこういうことwwwww」「Juice=Juiceって圧倒的実力派だよな」「トリでカッコよくキメててすごい！！」「Juice=Juice最高でした」などの声が上がった。

Juice=Juiceは5月2日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催のロックフェス「JAPAN JAM 2026」に出演予定。5月26、27日には神奈川・ぴあアリーナMMでの公演を予定している。ハロー！プロジェクトのアイドルがメンバーの卒業なしでアリーナで2日連続単独公演を行うのは“異例”。“盛れミ”旋風はまだまだ止まらない。