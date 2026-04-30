昨年12月31日に解散した音楽ユニットRepezen Foxx（レペゼンフォックス）のYouTubeやSNSのアカウントなどの運用・更新を7月をもって終了、動画・画像なども削除すると30日、所属事務所が発表した。

発表では「2025年12月31日、Repezen Foxxの解散に伴い、YouTubeチャンネルをはじめ、Instagram・X・TikTokなど各SNSアカウントにおける『Repezen Foxx（レペゼンフォックス）』としての更新・運用は、2026年7月をもって終了いたします」と報告。さらに「これまで公開していた動画・画像（限定公開を含む）につきましても、アーカイブ整理に伴い、順次日公開または削除となる予定です」と告知している。

一方で「10年間の活動の記録を形として残すため、Youtubeで公開してきた映像作品を収録したDVD BOXを制作いたしました。らさに、これまで世に出ることのなかった未公開映像も収録しております」と過去のアーカイブ作品の発売予定があると方向。

最後には「10年間、Repezen（レペゼン）を応援していただき、本当にありがとうございました」とつづっられている。

Repezen Foxxは、旧グループ名「レペゼン地球」として2015年に結成され、YouTubeをはじめとする動画共有サービスを中心に活動。2020年をもって運営会社とのトラブルにより一時解散したが、21年6月より活動を再開した。2024年3月にメンバーのDJ銀太、同5月にDJまる、同8月にDJ社長が相次いで脱退。同11月にはDJふぉい、そして同12月には最後に1人残っていたDJ脇の解任が発表され、メンバーは0人となっていた。その後、25年12月31日に解散ライブを行い、正式に解散していた。