声優・林鼓子さんのファースト写真集（撮影／東 京祐）が2026年5月15日にリリース。先行イメージカットが公開されました・



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24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションほか、“初めての挑戦”として数パターンの水着にもチャレンジしています。 10代から声優として活動



10代から声優として活動をスタートし、最近では舞台俳優としての活躍も目覚ましい林さんの新境地が詰め込まれた一冊となっています。写真集の編集・制作は声優グランプリが担当しています。



林さんは「今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身“初めての挑戦”がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！」とコメントしています。