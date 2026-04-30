ももいろクローバーZの高城れにが、ソロライブ『高城れに「33 SAMBA to ボンボンDANCE ～まるごとれにちゃん祭り 2026～」』を8月14日にKT Zepp Yokohamaで開催する。

（関連：【映像あり】ライブBlu-ray『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」』より「きみの世界をまもって！」ライブ映像）

本公演は2部構成で、第1部『ボンボン公演』、第2部『サンバ公演』として1日に2公演が行われる。現在、公式ファンクラブ『ANGEL EYES』会員を対象とした先行受付が実施されている。

あわせて、6月21日にリリースされるライブBlu-ray『RENI TAKAGI Solo Concert Tour 2025「OTOGIMASHOW」』より、「きみの世界をまもって！」のライブ映像がももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルで公開された。同楽曲はライブ終盤で披露されたコール＆レスポンスを多く含むロックナンバーで、ドラゴンの演出やシンガロングを交えた映像となっている。

同作には、2025年10月に2枚目のソロアルバム『OTOGIMASHOU』を携えて開催された『高城れに「OTOGIMASHOW」Solo Concert Tour 2025』より、10月20日のKT Zepp Yokohama公演（ツアーファイナル）の模様を完全収録。キングレコード公式オンラインショップ『KING RECORDS STORE』限定商品で、5月29日までが先行予約期間となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）