¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¡»àÀþ¤ò±Û¤¨¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¼Â»ÜÃæ¡¡Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±´¶¼Õ
¡¡²Î¼ê¤Î¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê£·£¸¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¤è¤³¤Ï¤Þ¡¦¤¿¤½¤¬¤ì¡Ù¤«¤é£µ£µÇ¯¡¡¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¡Ê£¹·î£¹Æü¡áÊ¼¸Ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ºòÇ¯¼«¿È¤ò½±¤Ã¤¿ÉÂ¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤È²ÈÂ²¡¢Ë´¤¯¤·¤¿£²É¤¤Î°¦¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÌÚ¤ÏºòÇ¯¡¢ËýÀÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡ËÀÇÙ¼À´µ¡¢µ¤´É»Ù±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¶ÛµÞÆþ±¡¡£¸½ºß¡¢ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Á´¹ñ¤ò²ó¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬²Î¤¨¤ë¸ÞÌÚ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬ºî¶Ê¤·¡¢ºî»ì²È¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿¸«¤µ¤ó¤¬²Î»ì¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖÀéÇ¯¤Î·üÁÛÊ¸¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°ìÆü¤¤¤Á¤Ë¤Á¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æþ±¡»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°¦¸¤¤¬£²É¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¼¤Î»Ò¡Ê¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥à¡¼¥à¡¼¡Ë¤¬Æ±¤¸¤³¤í¤ËÂÎÄ´Êø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ç¡£Îã¤¨¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¡¢Èá¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡¢¤â¤¦£±É¤¤Î°¦¸¤¥Á¥ã¥Á¥ã¤â£±£¸ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤ÏÌ¼¤¬»ô¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤Î¸ø±é¤òÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÖµÈ¡Ê´ö»°¡Ë¤¯¤ó¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡¢»³ËÜ¾ùÆó¡¢ÃÝÅç¹¨¤é¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡ÖÉñÂæÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊºäËÜ¡ËÅßÈþ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÂåÌò¤òÂÀÀîÍÛ²ð¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¡¦ÏÂÍ³ÉÛ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö½÷Ë¼¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â½÷Ë¼¡£¡Ê²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡Ë¤è¤ê·ëÂ«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¹¤¬¡Ê¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤ò¡ËÊ¬¤«¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¿·¶Ê¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉ´Ç¯Àè¤âÀéÇ¯Àè¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤Î¤Ï½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Èá¤·¤¤ÊÌ¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£