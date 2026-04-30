水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題です。鹿児島県警は、国が指摘した期間以外でも意図的な不正があった可能性を視野に、捜査を進めていることが分かりました。

警察の強制捜査に発展した中、農家からは影響を懸念する声も聞かれます。

この問題は水迫畜産が、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示したもので、販売数量は27トンに上ります。

不適正表示について、水迫畜産は「意図的ではない」としていますが、県警は意図的に産地偽装などをした食品表示法違反の疑いがあるとみて、加工場や事務所を家宅捜索しました。

農林水産省は、不適正表示の期間を2023年1月から2024年1月までのおよそ1年間と公表しています。

これに対し県警は、農水省が指摘した期間以外でも意図的な不正があった可能性を視野に、捜査を進めていることが分かりました。

県警は、家宅捜索で押収した書類や仕入れや販売のデータなどの精査を進めています。

（出品者）「（候補に）選ばれたのは初めて。家族みんなで喜んで、きょうは来た」

こうした中、来年開催される5年1度の和牛の品評会「全国和牛能力共進会」を前に、霧島市では30日、県内の出品候補72頭の入札がありました。

鹿児島県は前回、9つの審査のうち6つでトップとなりました。来年への期待が高まる中、不適正表示は強制捜査に発展し、農家からは影響を懸念する声も聞かれます。

（出品者）「水迫畜産の事件があった。鹿児島の黒牛が今のまま維持できればいいが…」

（肥育農家）「少なからずとも影響はある。良いものを鹿児島県は作っていると、今後アピールできれば、回復できると思う」

「全国和牛能力共進会」は、来年8月に北海道で開催されます。

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