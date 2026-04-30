日本の「公害の原点」といわれる水俣病が公式に確認されてから、あす5月1日で70年。あす1日の慰霊式を前にきょう30日、石原宏高環境大臣が熊本県水俣市を訪れています。

患者として認められていない人たちなどが、1日も早い患者認定を訴えました。

（石原宏高環境大臣）「皆さんが生活しやすいようにしたい、きたんのない意見を聞かせてほしい」

石原環境大臣は30日、水俣市内の4つの施設を訪れ、水俣病患者らと懇談しました。

おととしの懇談会で環境省の職員が患者団体側のマイクを切った問題を受け、去年から2日間、日程が組まれています。

1956年5月1日に公式確認 水俣病

水俣病は、原因企業・チッソの工場排水に含まれたメチル水銀によって魚介類が汚染され、その魚介類を食べた人たちが発症した公害病です。

1956年5月1日が「公式確認の日」とされています。

これまでに鹿児島で493人、熊本で1791人のあわせて2284人が患者として認定されました。しかし、このうち9割が亡くなり、鹿児島の45人、熊本の157人が症状と闘っています。

「これ以上、苦しめないで」苦しんでいる体験を語る

30日、水俣市の施設を訪れた石原大臣に対し、患者たちは人権侵害や症状に苦しんでいる体験を語りました。

（水俣市の未認定患者）「私をこれ以上、苦しめないで」

（出水市出身の胎児性水俣病患者 長井勇さん・69）「（母が）ランドセルを買ってくれたが、学校に行けなかった」

患者認定を待つ人とも懇談

水俣病をめぐっては患者認定や損害賠償を求める裁判が続いています。

鹿児島県によりますと、県内では現在も986人が県に患者認定を申請しています。石原大臣は30日、患者認定を待つ人とも懇談し、意見を交わしていました。

（石原宏高環境大臣）「（おととしの懇談で）発言の途中にマイクを切る不適切な運営が行われたことについてお詫びする」

（被害者団体の代表）「70年たっても、なお解決しない水俣病が前進する方向で前向きな検討をお願いしたい」

中継懇談はこのあと午後7時すぎまで行われます。1日午後には犠牲者を追悼する慰霊式が水俣市で開かれます。

塩田知事は、鹿児島県知事として20年ぶりに出席する予定です。

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