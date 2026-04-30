人手不足が続く中、県内企業を対象にしたアンケート調査で、今年、賃金を「引き上げる」と答えた企業が過去最高のおよそ8割に上ったことが分かりました。

鹿児島銀行系のシンクタンク・九州経済研究所は30日、県内企業303社が回答したアンケート調査で、今年、賃金を「引き上げる」と答えた企業の割合は79%だったと発表しました。2003年の調査開始以来、最も高い水準です。

基本給を引き上げるベースアップについて、実施すると答えた企業は去年より5ポイント増えて56%でした。ただ、「3000円以上引き上げる」と答えた企業は63%と、去年の調査から10ポイント減っていて、上げ幅は緩やかになっているということです。

また、30日は、鹿児島銀行の碇山浩美頭取が今月1日の就任後初めて記者会見に臨みました。中東情勢の影響について、「一歩踏み込んだヒアリングを5月から実施する」と明らかにしました。

（鹿児島銀行 碇山浩美頭取）「（事業者が）不安に思われていること、予測される影響などについてしっかりとヒアリングして、個別にできることがあればお手伝いをすることを指示」

資材調達や資金繰りの状況などを聞き取り、「できる対策を検討したい」としています。

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