静岡県警は4月20日から26日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し注意を呼びかけています。ゴールデンウイークに利用する人も多いETCに関するフィシングサイトにも注意が必要です。



静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。



2026年4月20日から4月26日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。





1.Apple 2.Amazon 3.任天堂 4.SBI証券 5.JR東日本 6.クレディセゾン 7.auじぶん銀行 8.JCB 9.楽天カード 10.ETC利用照会サービス

また、以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。



・【重要】Apple ID のお支払い情報の確認が必要です・楽天カード:ご指定口座からの引き落としができませんでした・【任天堂】ニンテンドーアカウントのご利用制限に関するお知らせ・【SBI証券】金融庁命令に伴う本人確認資料の提出依頼（期限24時間）・ETCサービス利用再開に関する重要なお知らせと手続き要請



静岡県警は、メールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼び掛けています。