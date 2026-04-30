◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）

巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手が２勝目を懸け今季４度目の先発に臨み、６回無安打無失点、１０奪三振で降板した。

初回、先頭の大盛を空振り三振に仕留めると、続く菊池を二ゴロ、小園も空振り三振に抑える完璧な立ち上がりで３回までパーフェクト。杉内投手チーフコーチも「パーフェクト。ストレートでファウルがとれているし、ブルペンの時から良かったカーブを上手く使いながら勝負できている」とうなった。

４回１死からは菊池に四球を与えてこの日初めて出塁を許したが、後続の小園を１５１キロで二ゴロ併殺打に打ち取って無失点で切り抜けた。５回にも３つの三振を奪い、これで２ケタ奪三振とした。

だが、６回に制球が乱れ始めた。この回３四球で２死一、二塁のピンチを招き、小園の打席のカウント２―１から１２７キロのカーブを投じた瞬間にバランスを崩し転倒。左脚を気にするしぐさを見せ一度ベンチへ戻ったが、すぐにマウンドへ戻った。カウント２―２から投じた１２９キロカーブで二ゴロに抑え、グラブをたたきゆっくりとマウンドを降りた。５四球を与えながら、６回無安打無失点１０奪三振という圧巻の投球でリリーフ陣にマウンドを託した。

前回１７日のヤクルト戦（神宮）では７回無失点で来日後初勝利を挙げた。外国人枠の関係で一度出場選手登録を外れる形となったが、同期間中も１軍に帯同して調整を続けてきた。シーズン初の本拠地マウンドで、広島との対戦は６回５失点（自責４）だった７日（マツダ）以来２度目。完璧な投球で東京ドームを沸かせたが、「６回を投げ切れたことはよかった。ただフォアボールが多かったので、そこは反省です」と５四球を反省することも忘れなかった。