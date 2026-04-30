ラグビー・リーグワンは３０日、２０２６―２７シーズンから適用される選手登録の新たなカテゴリー分けに関するブリーフィングを都内で開いた。

来季から適用される新たな選手登録規定は、日本出身選手の出場機会増を目的としており、一部の海外出身選手が独占禁止法に違反するとして、公正取引委員会に申告した。会見に出席した玉塚元一理事長は冒頭に「現時点で、制度そのものを見直す予定はございません」とした上で「一定の影響が及ぶ選手の皆様に、十分にご理解いただけるような説明が不足していた結果、一部の選手から不安の声が上がったことについては真摯（しんし）に受け止めております」とした。

現行の選手登録区分にはＡ〜Ｃがあり、出身地に関係なく、日本代表資格を持つ選手は「Ａ」で登録される。来季からは「Ａ―１」と「Ａ―２」に分けられ、「Ａ―１」は、日本出身や日本で義務教育期間の６年以上を過ごした選手が対象となる。海外出身でも日本代表キャップ（Ｃ）が３０以上なら特例で「Ａ―１」となるが、日本国籍と代表Ｃ（３０未満）を持ちながらも「Ａ―２」扱いとなる選手もいる。トンガ出身の中島イシレリや韓国出身の具智元（ともに神戸）らが声を上げ「中学２年から日本に来てずっと頑張ってきた。悲しいというか、残念な気持ち」などと語っていた。

一部から上がる「差別的」という声について、玉塚理事長は「今回の制度変更は、国籍に関連して選手を差別したり、出場機会を奪ったりすることを意図するものではありません」と強調。義務教育期間で区別したことに、ラグビー人口の減少を理由の一つに挙げ「ホームグローンの選手がもっと活躍するようになる。地元のクラブ、中学であの人はやっていたんだよ、という人たちが国籍関係なく、活躍する流れを作っておかないと、非常に（今後）厳しい」と説明した。

リーグはチームや選手会と協議を重ね、今回の規定変更に至ったと説明する。一方で、多様性を認めるラグビー界で対照的な声が上がっている現状に、玉塚理事長は十分な説明が必要と認識を示すとともに「一部の方がそういう意見をされるのはよく理解できるが、非常に残念。僕らはそこまで不利益な条件だと思っていないし、ちゃんと出場機会もある。他のスポーツよりは、グローバルで多様性があると思う」と、認識を語った。