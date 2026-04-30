約400万円の“豪華”市議会議員名前プレートが物議　議長「歴史を残すことは必要、維持費も安く」　神奈川・鎌倉市

人気観光地の神奈川・鎌倉市で物議を醸す事態が起きていました。

市議会の議場前ロビーの壁面に飾られていたのは、現職の市議会議員や歴代の議長、副議長の名前プレートが並べられた大きなパネルです。

2025年、新たに市議会議長に就任した中沢議長の発案で設置が決まったといいます。

壁面に設置された大きな木目調のパネルは、1枚が約50万円で3つ並んでいます。

金色の名前プレートは1枚1万円で170枚あります。

このパネルの製作費と壁の修繕費を合わせて約387万円かかり、市と議会が負担。

つまり税金です。

鎌倉市民からは「立派そうな議会で立派そうな感じがするんで別にいいんじゃないかと思う」「え？ちょっとかけすぎじゃないですか？400万円もですか？」との声が聞かれました。

なぜ400万円をかけたパネルが必要だったのか。

これまで、市議会の歴代議長の顔写真は額縁に入れられ、議会内の一室に飾られていました。

しかし、鎌倉彫の額縁が10万円ほどと高額だったため、新たなパネル板の設置案が浮上したといいます。

ところが、市議会議員からは「突然パネルが設置されて、私も見たが『なんなのあれ、どういうこと？』と思った。市議が代わったら、その都度作り直すけどお金はどうするの？？」との意見が。

発案した中沢議長は、取材に対し「議会の歴史を残すことは必要。初期投資はかかるが、プレートで維持費は安くなる」とコメントし、必要性を訴えています。