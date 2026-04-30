◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）

中12日で先発マウンドにあがったウィットリー投手。6回を無安打に抑える無失点の好投を披露しました。

初回の先頭から三振を奪いほえるなど、立ち上がりから気迫あふれるピッチングを披露していたウィットリー投手。3回までパーフェクトに抑えると、4回には1アウトから四球で出塁を許すも、後続を併殺打に打ち取りました。さらに5回にも1アウトから四球でランナーを背負い、盗塁で初めて得点圏にランナーを許す場面もありましたが、後続を二者連続で三振に取るなど無失点に抑えます。

6回には先頭に四球で出塁を許すも、盗塁を岸田行倫選手の好プレーで阻止。その後も四球で2人のランナーを背負い、2アウト1、2塁の場面では、左足の太もも裏をつったような様子も。それでも治療を終えてマウンドに戻ると、小園海斗選手をセカンドゴロに抑え、6回を無安打に抑えました。

この日は6回を終えて92球を投げ、被安打0、与四球5、無失点という成績。それでも援護点は2回の犠牲フライで得た1点のみとなっています。