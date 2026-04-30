Snow Manが2週連続で音楽番組『STAR』に出演！山田涼介、THE RAMPAGE、ROIROMらも登場

音楽番組『STAR』より、5月7日放送の出演アーティストが発表された。

■出演アーティスト ※アーティスト名50音順

こっちのけんと

THE RAMPAGE

Snow Man

マルシィ

Ryosuke Yamada

ROIROM

■放送内容

◎Ryosuke Yamada

Hey! Say! JUMPのメンバーである山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2025年は初のソロオリジナルアルバム『RED』をリリースし、6ヵ所20公演を回り約20万人を動員する初のソロアリーナツアーを開催した。5月20日には、2ndアルバム『Are You Red.Y?』をリリース予定で、6月27日からはSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントではソロとして初となるドームツアーを開催予定。そんなRyosuke Yamadaは、2ndアルバム『Are You Red.Y?』より「Dive」を披露する。

◎Snow Man

4月30日の放送に続き、2週連続でSnow Manが出演。2025年1月に発売されたSnow Man初のベストアルバム『THE BEST 2020-2025』が初週売り上げ139.5万枚という令和における最高売上を更新した他、2025年に発売した5thアルバム『音故知新』が初週売上103.1万枚となり史上初の“1stアルバムから6作連続累積ミリオン”も更新。2025年は国立競技場と日産スタジアムでライブを開催した他、2年連続となる5大ドームツアーを開催し全国5都市17公演で自身最多となる78万人を動員。Snow Manの最新パフォーマンスをお楽しみに。

◎ROIROM

本多大夢と浜川路己のふたりからなるアイドルデュオ・ROIROMがフジテレビの音楽番組初登場。国内外のオーディション番組に参加していたことで多くの注目が集まるなか、2025年５月に結成を発表し話題に。2025年11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、初の単独公演『ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～ presented by BEAT AX VOL.7』を有明アリーナで開催した。そして、結成1周年を迎える5月7日に「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューが決定。今回はその「CLASSIC WAVE」を歌唱する。

◎こっちのけんと

2022年にアーティストデビューしたこっちのけんと。2024年5月リリースの6thシングル「はいよろこんで」は、SNSを含む総再生回数200億回を突破、ストリーミング累計2.5億回超えを達成。一躍注目を集め、『第66回輝く！日本レコード大賞』で最優秀新人賞を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たした。今回は、Netflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌である「ゴロンとドロン」を披露する。

◎THE RAMPAGE

ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEも登場。2025年はふたつのツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』、『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” ～巡らせる糸～』を大成功させ、現在は『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”』を開催中。そんなTHE RAMPAGEは、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の主題歌「BLACK TOKYO」をパフォーマンスする。

◎マルシィ

共感性の高いラブソングと切ない歌詞、ストレートなメロディが若い世代の胸を打ち注目を集めるバンド・マルシィ。代表曲「ラブソング」はストリーミング再生1億5千万回を突破。2026年1月9日・10日には、初となる横浜アリーナ公演2days『マルシィ one man live 2026 “Because of you” in 横浜アリーナ』を開催。そんなマルシィは、『めざましどようび』の2026年度テーマソング「ネバーランド」を歌い上げる。

◎ナビゲーターには陣（THE RAMPAGE）が就任

MC上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、陣（THE RAMPAGE）が就任。THE RAMPAGE ではパフォーマー兼リーダーを務めている。トーク力にも定評があり、ラジオパーソナリティやイベントのMCなどでも活躍する陣が果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか注目だ。

■番組情報

フジテレビ系『STAR』

05/07（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

(C)フジテレビ

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/