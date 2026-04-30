BE:FIRSTニューシングル「Missing」リリース決定！Jonas Blueと2度目のコラボ曲

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BE:FIRSTが『BE:FIRST 5th Anniversary Project』第2弾シングル「Missing」を7月1日にリリースすることが発表された。

■カップリングには、SHUNTOのソロ曲も収録

『BE:FIRST 5th Anniversary Project』第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えるなか、早くも第2弾シングル「Missing」のリリースが決定した。

記念すべき10枚目のシングルのタイトル曲「Missing」は、世界的DJ/プロデューサーのJonas Blueが作曲共作・プロデュースを担当したダンスポップナンバー。2022年発表の「Don’t Wake Me Up」以来2度目となるBE:FIRSTとのコラボレーションに期待しよう。

CDには、表題曲「Missing」に加え、タイトル未定の新曲、さらにメンバーのソロプロジェクト『One of the BE:ST』最後の6人目としてSHUNTOのソロ曲「Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～」と、計3曲を収録。

LIVE盤には、2026年3月20日に京都・平安神宮で開催された『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮』を収録。

MV盤には、表題曲「Missing」のMVと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。

BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤の内容に加え、ジャケット写真撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes、『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のBE:FIRSTパートとSHUNTOのソロパフォーマンスが収録される。

さらに、BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース。こちらの販売期間は、5月11日23時59分までとなるので、早めのチェックを。

5月6日には9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリース、5月16日・17日には東京・味の素スタジアムにて『BE:FIRST Live Stadium 2026 We are the “BE:ST”』の開催を控えるBE:FIRST。今後の展開にも注目だ。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■【画像】シングル「Missing」ジャケット写真、Jonas Blue アーティスト写真

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/