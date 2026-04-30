少子高齢化に伴い、多くの産業で担い手不足に直面している山口県。



人材確保や現地進出のターゲットとして、経済成長の著しいインドネシアに着目してもらおうというセミナーが山口市で開かれました。



セミナーは、初の海外現地法人となる「サイキョウ・コンサルティング・インドネシア」を17日に設立した西京銀行が開いたものです。



現地法人（西京銀行）赤井博信社長

「（インドネシア政府は）年間50万人を海外に送り出すプロジェクトに取り掛かっている。日本企業にとっては、4年制大学を卒業した優秀な人材を採用できるチャンス」





山口労働局のまとめによりますと、県内では深刻な担い手不足を背景とし、去年10月末時点の外国人労働者は1万4042人と過去最多になっています。なかでもインドネシアからの労働者の増加が顕著で、2019年の8倍以上となるおよそ2500人、建設や製造業、介護の分野への進出が目立ちます。（298人→2481人）インドネシアでは若年層人口が増加する中、その受け皿が国内に十分なく、就職難が続いているといいます。西京銀行・松岡頭取「皆さんが持っている技術・ノウハウが、これからインドネシアが成長していく過程で必要とされている」セミナーで西京銀行は、「人手不足を外国人採用で解消することは本質的な解決にはならない」と指摘。雇用したインドネシア人が帰国後に現地法人を立ち上げるなど、人手不足対策と海外進出戦略のセットで考えるべきと勧めていました。