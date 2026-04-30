タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が30日、フジテレビ「STAR」（木曜後7・00）に生出演。話題の新曲「劇薬中毒」と「劇薬中毒」のカップリング曲「お姫様の作り方」をスペシャルメドレーで披露した。「お姫様の作り方」は地上波初披露となった。

「劇薬中毒」は野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務める激情的な愛を歌ったラブソング。「お姫様の作り方」は齋藤樹愛羅がセンターで、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングになっている。

番組では、先日ファイナル公演を迎えた8周年ツアーで着用した衣装でパフォーマンスした。

ダークな世界観の「劇薬中毒」とかわいらしい世界観の「お姫様の作り方」のギャップに、SNSでは「振れ幅が凄い！！」「楽曲の温度差で風邪ひきそうなくらいギャップすごい」「色んな曲歌えるスーパーアイドル！！」「温度差えぐい」などの声が上がった。

＝LOVEは、4月18、19日に8周年ツアーのツアーファイナル公演を神奈川・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員し大成功を収めた。さらに、6月20、21日には、MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模ライブの開催を控えている。勢いがさらに加速する=LOVEに今後も注目だ。