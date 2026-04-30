俳優で作家のリリー・フランキー（62）が、29日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演し、昨今の出演作にまつわるコンプライアンス事情を明かした。

海外資本の作品にも出ることもあるリリー。「今、特にネットフリックスとか外資系の会社のやつとか、コンプライアンス講習にまず出てから、撮影するということが多いんですよ」と説明し、落語家・笑福亭鶴瓶に「出ました？」と尋ねた。

「出てない」と返す鶴瓶に、リリーは「一番出なきゃいけない人が…。だって、生放送で××出す人が」と、かつての鶴瓶の大騒動を引き合いに笑わせた。

あらためてリリーは、「ネットフリックスのそういうのに、絶対出なくちゃいけなくて、みんなで受けたんですよ」と、講習を受けた経験を報告。そこで説明されたNG行動の一例も紹介した。

たとえば、若手俳優とのコミュニケーション。「（撮影が）同じタイミングで終わった、若い俳優さんとかもいるじゃない？そういう時に、“乗ってく？俺の車。都内まで行くよ”って。これはダメです。それは、断れない空気になっちゃう」。観覧席からは驚きの声が上がった。鶴瓶が「そんなギスギスじゃ付き合えへん」とボヤくと、リリーは「あと、そのタイミングで“ご飯に行く？”って誘っても、男女関係なくパワハラになる」と続けた。

もちろん、セクハラについての注意もあったという。「たとえば、“お、いいお尻しているねと言うのは、もちろんダメですよ”と出るんですけど、途中で、“いやらしい目で見てはいけない。そういう目で見てはいけません”と出てきたんですよ。何も言わないで、そういう目で見てはいけませんって」。注意事項は、本能の領域まで禁止事項を訴えてきたという。

そこでリリーは、「これはちょっと聞いておかなきゃなと思って」、質問したという。「“エッチな体してるねとか、言わなくても、思うことを否定することができない場合はどうしましょう？”って言ったのよ。思うことがダメなんだから」。鶴瓶も「そりゃ思うよ、たいがい」と同調した。

リリーの疑問に割って入ってくれたのは、女優の有村架純だったという。「ぐしゃっとした空気になった時に、座長の有村さんが、“たぶんリリーさんがおっしゃりたいと思っているのは…”みたいに、まとめてくれたのよ」。すると、鶴瓶は「有村架純に気い遣わすな！それがもうセクハラや！」と猛ツッコミを入れた。

それでもリリーは「だって、考えてはいけないって、無理じゃないですか？」と主張。「ジョン・レノンだって、イマジン（想像）しろって言ってたじゃない？」と、ジョークまじりに疑問をぶつけていた。