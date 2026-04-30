¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¤¬³Î¿®¤Î7¹æ¥½¥í¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¤ËÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î¹ë²÷ÃÆ¡¡ÂÇÎ¨¡õÂÇÅÀ¤â¥È¥Ã¥×²÷Áö
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýºå¿À(4·î30Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬º£µ¨7¹æ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇ·â3ÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¡¢¹âÍüÍµÌÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡¢º£µ¨7¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.370¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂÇÎ¨¤ÈÂÇÅÀ¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏÆ±Î½¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤ÈÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£ÂÇ·â3´§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£